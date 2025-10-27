Analisi Tecnica: EUR/GBP del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,11%.
Lo status tecnico di breve periodo dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 0,8746. Rischio di eventuale correzione fino al target 0,8703. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 0,8789.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)