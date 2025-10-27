Milano 16:26
Analisi Tecnica: EUR/USD del 26/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il cross Euro / Dollaro USA, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

Le tendenza di medio periodo dell'Euro nei confronti della divisa Statunitense si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 1,1635. Supporto stimato a 1,1618. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 1,1652.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
