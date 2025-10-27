Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del derivato italiano, che in chiusura evidenzia un +0,17%.
Lo status tecnico di medio periodo del Future sul FTSE MIB rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 42.405, mentre i supporti sono stimati a 41.920. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 42.890.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)