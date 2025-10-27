Milano 16:27
42.930 +1,04%
Nasdaq 16:27
25.749 +1,54%
Dow Jones 16:27
47.436 +0,48%
Londra 16:27
9.649 +0,04%
Francoforte 16:27
24.254 +0,06%

Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del CABLE, che in chiusura evidenzia un timido +0,14%.

La situazione di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 1,3352. Supporto visto a quota 1,3301. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 1,3403.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
