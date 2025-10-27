Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
Seduta trascurata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la giornata con un timido 0%.
Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.254,3, mentre il primo supporto è stimato a 8.201,5. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.307,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)