Analisi Tecnica: indice DAX del 24/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.

Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24.329,6. Rischio di discesa fino a 24.150,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.508,5.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
