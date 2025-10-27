Analisi Tecnica: indice DAX del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice di Francoforte, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,13%.
Il quadro tecnico di breve periodo del DAX mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 24.329,6. Rischio di discesa fino a 24.150,7 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 24.508,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)