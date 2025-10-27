Analisi Tecnica: indice FTSE MIB del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
Piccolo passo in avanti per il principale indice della Borsa di Milano, che porta a casa un misero +0,25%.
Lo scenario di medio periodo del FTSE MIB ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 42.687. Supporto a 42.248. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 43.125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)