Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre

Moderatamente al rialzo la prestazione di indice spagnolo, che chiude con una variazione percentuale dello 0,44%.

Tecnicamente, IBEX 35 è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 15.893, mentre il supporto più immediato si intravede a 15.798,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 15.987,4.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
