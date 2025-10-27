Analisi Tecnica: indice MDAX del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
Risultato positivo per l'indice dei titoli tedeschi a media capitalizzazione, che lievita dello 0,94%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 30.386,7, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 30.102,5. L'equilibrata forza rialzista dell'indice MDAX è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 30.671.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)