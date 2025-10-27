Milano 16:28
42.939 +1,06%
Nasdaq 16:28
25.753 +1,56%
Dow Jones 16:28
47.440 +0,49%
Londra 16:28
9.649 +0,03%
Francoforte 16:28
24.257 +0,07%

Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre

Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,70% sui valori precedenti.

Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.263,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.774,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50.752,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
