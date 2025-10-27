Analisi Tecnica: indice Nikkei 225 del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
Prepotente rialzo per l'indice nipponico, che archivia la sessione con una salita bruciante del 2,70% sui valori precedenti.
Allo stato attuale lo scenario di breve del Nikkei 225 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 50.263,3. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 49.774,3. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 50.752,3.
