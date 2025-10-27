Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 24/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 24 ottobre
La giornata del 24 ottobre chiude piatta per l'indice svizzero, che riporta un +0,09%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index). Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12.616,4. Primo supporto visto a 12.538,6. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12.509,1.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)