Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto -0,05%.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3999. Primo supporto visto a 1,3985. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3981.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)