Milano 16:29
42.932 +1,05%
Nasdaq 16:29
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:29
47.442 +0,50%
Londra 16:29
9.649 +0,04%
Francoforte 16:29
24.256 +0,06%

Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 26/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un modesto -0,05%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,3999. Primo supporto visto a 1,3985. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,3981.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```