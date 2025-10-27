Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.
L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 153,45 e primo supporto individuato a 152,291. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 154,609.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)