Analisi Tecnica: USD/YEN del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Giornata fiacca per il cross americano contro Yen, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,12%.

L'esame di breve periodo del Dollaro USA nei confronti dello Yen giapponese classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 153,45 e primo supporto individuato a 152,291. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 154,609.


