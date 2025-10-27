Milano 16:30
42.937 +1,06%
Nasdaq 16:30
25.752 +1,55%
Dow Jones 16:30
47.441 +0,50%
Londra 16:30
9.649 +0,04%
Francoforte 16:30
24.258 +0,07%

Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,14%)

Il CAC40 inizia gli scambi a 8.237,2 punti

L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,14%, a quota 8.237,2 in apertura.
