Milano
16:30
42.937
+1,06%
Nasdaq
16:30
25.752
+1,55%
Dow Jones
16:30
47.441
+0,50%
Londra
16:30
9.649
+0,04%
Francoforte
16:30
24.258
+0,07%
Lunedì 27 Ottobre 2025, ore 16.46
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,14%)
Borsa: Avvio sui livelli precedenti per Parigi (+0,14%)
Il CAC40 inizia gli scambi a 8.237,2 punti
In breve
,
Finanza
27 ottobre 2025 - 09.03
L'Indice di Parigi tratta con un moderato +0,14%, a quota 8.237,2 in apertura.
Condividi
Argomenti trattati
Parigi
(134)
Titoli e Indici
France Cac 40
+0,17%
