Milano 16:31
42.925 +1,03%
Nasdaq 16:31
25.751 +1,55%
Dow Jones 16:31
47.458 +0,53%
Londra 16:32
9.645 -0,01%
Francoforte 16:31
24.258 +0,07%

Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,31% alle 07:20

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Tokyo, in forte rialzo del 2,31% alle 07:20
Tokyo mostra una performance del 2,31% alle 07:20 e tratta a 50.436,08 punti.
Condividi
```