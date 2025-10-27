Milano 16:34
Eurozona: retrocede di poco l'EURO STOXX Utilities

Si posiziona sotto la parità l'indice Utilities dell'Area Euro, che retrocede a 482,18 punti.
