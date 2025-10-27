Milano 16:37
Londra: rosso per Diageo

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per l'azienda di bevande alcoliche, che mostra un decremento del 2,40%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Diageo, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di breve periodo di Diageo evidenzia un declino dei corsi verso area 17,49 sterline con prima area di resistenza vista a 17,97. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 17,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
