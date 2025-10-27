New York: accelera Qualcomm

(Teleborsa) - Protagonista la compagnia tech statunitense
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 15,82%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Qualcomm
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il gruppo americano specializzato nei chip per cellulari
rispetto all'indice.
Tecnicamente, Qualcomm
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 211,5 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 174,3. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 248,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)