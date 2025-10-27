Milano 16:39
New York: in calo O'Reilly Automotive
(Teleborsa) - Retrocede il fornitore di componenti per auto, con un ribasso dell'1,82%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di O'Reilly Automotive, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per O'Reilly Automotive, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 94,93 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 96,55. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 94,35.

