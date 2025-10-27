New York: Marvell Technology in rally

produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione

Marvell Technology

(Teleborsa) - Effervescente il, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,67%.L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Nel breve periodo,presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 89,89 USD e supporto a 85,71. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 94,07.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)