New York: Marvell Technology in rally

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,67%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marvell Technology, che fa peggio del mercato di riferimento.


Nel breve periodo, Marvell Technology presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 89,89 USD e supporto a 85,71. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 94,07.

