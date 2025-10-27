New York: Marvell Technology in rally

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di circuiti integrati di comunicazione e archiviazione
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,67%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al Nasdaq 100
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Marvell Technology
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Nel breve periodo, Marvell Technology
presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 89,89 USD e supporto a 85,71. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 94,07.
