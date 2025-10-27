New York: si concentrano le vendite su Roper Technologies

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda nordamericana specializzata in software industriale
, in flessione del 2,40% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Roper Technologies
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo status tecnico di Roper Technologies
mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 463,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 473,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 460,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)