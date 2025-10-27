Milano 16:40
New York: si concentrano le vendite su Roper Technologies

(Teleborsa) - Composto ribasso per l'azienda nordamericana specializzata in software industriale, in flessione del 2,40% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Roper Technologies rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico di Roper Technologies mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 463,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 473,6. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 460,5.

