Piazza Affari: balza in avanti Avio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale italiana, che tratta in utile del 2,96% sui valori precedenti.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario tecnico di Avio mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,02 Euro con area di resistenza individuata a quota 46,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 42,78.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
