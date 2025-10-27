Piazza Affari: balza in avanti Avio

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l'azienda aerospaziale italiana
, che tratta in utile del 2,96% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Avio
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario tecnico di Avio
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 44,02 Euro con area di resistenza individuata a quota 46,02. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 42,78.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
