Migliori e peggiori
Piazza Affari: brillante l'andamento di doValue
(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo specializzato nella gestione di crediti per banche e investitori, che avanza bene del 2,51%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap, evidenzia un rallentamento del trend di doValue rispetto all'indice delle società a media capitalizzazione, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il quadro tecnico di doValue segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,713 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 2,843. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,645.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
