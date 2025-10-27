Prima mostra istituzionale di Andrea Crespi alla Fabbrica del Vapore di Milano

BPER Banca

(Teleborsa) - Dal 23 ottobre 2025 al 25 gennaio 2026, la Fabbrica del Vapore di Milano ospita, la grande mostra di, a cura di, co-prodotta da, con il patrocinio dellaOltre trenta opere tra installazioni, pittura, scultura e video raccontano il confine mutevole tra reale e digitale, in un percorso che interroga il concetto stesso di bellezza nell’era dell’intelligenza artificiale.Dal braccio robotico alle copertine futuribili di riviste immaginarie, fino alle reinterpretazioni di capolavori classici come l’Amore e Psiche di Canova o la Nike di Samotracia, Artificial Beauty mette in scena il dialogo tra emozione e algoritmo, corpo e macchina, passato e futuro."Questa retrospettiva è concepita come un osservatorio sull’evoluzione culturale del nostro tempo, dove arte e tecnologia si intrecciano in un dialogo multidisciplinare", spiegano le curatrici, sottolineando come la mostra offra al pubblico un viaggio nella metamorfosi della bellezza contemporanea.Un percorso che si apre con Have no fear of perfection, manifesto della poetica dell’artista: "Unisco passato e futuro, visibile e invisibile, artificiale e umano", afferma, "mi ispiro alla storia dell’arte, alla cultura pop e alle fratture della società contemporanea per creare opere che siano specchi e glitch della nostra realtà".Artificial Beauty di Andrea Crespi, a cura di, fa parte del programma ufficiale Mostre Comune di Milano 2025, con il patrocinio della, sponsorizzato da, media partner"Come Dedalo, costruttore del mitico labirinto, Andrea Crespi si rivela architetto di labirinti visivi, dando forma a opere che attingono all'immaginario collettivo per trasformarsi in spazi ipnotici", commenta, Assessore alla Cultura del Comune di Milano."La Fabbrica del Vapore ha già ospitato in più occasioni i suoi interventi pubblici, tra cui Make Art Not War e Revolution is Woman, in un percorso di accompagnamento e crescita che oggi culmina nella sua prima grande mostra istituzionale", aggiunge, Direttrice della Fabbrica del Vapore."Uno dei temi più potenti che emergono dalle opere di Andrea Crespi è il connubio tra classicità e tecnologia, ma anche la capacità di farci riflettere. Le sue opere si possono contemplare in silenzio, con emozione, ma allo stesso tempo stimolano pensieri più profondi sul rapporto tra uomo e macchina, tra umanità e innovazione. In un momento storico complesso come quello che stiamo vivendo, la sua arte rappresenta un modo libero ed espressivo per interrogarsi su queste dinamiche e, allo stesso tempo, per riscoprire la bellezza. Perè fondamentale sostenere i giovani talenti e contribuire a dare spazio a forme di espressione che uniscono creatività e visione contemporanea", dichiara, Brand Director di"Dopo le positive esperienze dell'ultimo anno con le esposizioni dedicate a Picasso e a Casorati a Palazzo Reale,conferma l'attenzione in favore del territorio e della cultura, intervenendo nuovamente a sostegno dell'arte nella città di Milano. In questa specifica occasione, la Banca contribuisce a presentare ai cittadini una mostra che offre spunti di particolare interesse e originalità, coniugando aspetti di natura artistica ad altri legati al mondo contemporaneo e a quello di domani, stimolando il dialogo tra passato, presente e futuro, tradizione e innovazione, arte e tecnologia, e rivisitando il concetto di bellezza attraverso linguaggi attuali e inediti", dichiaraResponsabile Territoriale Retail Milano Monza Como di