SILVER del 26/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Discesa moderata per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 26 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 48,78, con il supporto più immediato individuato in area 48,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 48,12.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)