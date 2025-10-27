Milano 16:44
42.929 +1,04%
Nasdaq 16:44
25.761 +1,59%
Dow Jones 16:44
47.465 +0,55%
Londra 16:44
9.637 -0,09%
Francoforte 16:44
24.256 +0,07%

SILVER del 26/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Discesa moderata per il metallo prezioso, che chiude la giornata del 26 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,29% rispetto alla seduta precedente.

Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista dell'argento. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 48,78, con il supporto più immediato individuato in area 48,29. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 48,12.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
