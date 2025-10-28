Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
La giornata del 27 ottobre chiude piatta per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che riporta un -0,2%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 67,22, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 62,91. L'equilibrata forza rialzista del greggio è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 71,52.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)