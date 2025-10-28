Milano 17:35
Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Bene il Dow Jones 30, con un rialzo dello 0,71%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 47.862,6, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 46.908,5. L'equilibrata forza rialzista del Dow Jones 30 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 48.816,8.


