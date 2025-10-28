Milano 17:35
Analisi Tecnica: EUR/CHF del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Seduta trascurata per il cambio Euro / CHF, che archivia la giornata con un timido 0%.

La situazione di medio periodo dell'Euro nei confronti del Franco Svizzero resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 0,9266. Supporto visto a quota 0,9247. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 0,9285.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
