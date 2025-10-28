Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:31
26.079 +1,00%
Dow Jones 20:31
47.815 +0,57%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Analisi Tecnica: Hang Seng Index del 27/10/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Rialzo marcato per l'Hang Seng Index, che archivia la sessione in utile dell'1,05% sui valori precedenti.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 26.651, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 25.999,1. L'equilibrata forza rialzista dell'indice della Borsa di Hong Kong è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 27.302,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
