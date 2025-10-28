Milano 17:35
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

La giornata del 27 ottobre chiude piatta per l'indice principale della Borsa di Parigi, che riporta un +0,16%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.263,1 e primo supporto individuato a 8.211,1. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.315,1.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
