Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Seduta in frazionale rialzo per l'Eurostoxx 50, che ha terminato gli scambi in aumento a 5.711.

Il quadro tecnico di breve periodo dell'Eurostoxx 50 mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 5.735. Rischio di discesa fino a 5.663 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 5.807.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
