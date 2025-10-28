Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Seduta sostanzialmente invariata per il principale indice della Borsa di Londra, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a +0,07%.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 9.734, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9.507,2. L'equilibrata forza rialzista del FTSE 100 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 9.960,8.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)