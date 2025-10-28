Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Brillante rialzo per il Nasdaq Composite, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,86%.
Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.936,5, mentre il primo supporto è stimato a 23.039,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.833,5.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)