Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:33
26.081 +1,01%
Dow Jones 20:33
47.808 +0,55%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/10/2025

Analisi Tecnica: indice Nasdaq Composite del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Brillante rialzo per il Nasdaq Composite, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno dell'1,86%.

Lo status tecnico del Nasdaq Composite è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 23.936,5, mentre il primo supporto è stimato a 23.039,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 24.833,5.


(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
