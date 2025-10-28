Milano 17:35
Finanza
Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Frazionale ribasso per l'indice svizzero, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,32%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dello SMI (Swiss Market Index), mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 12.591. Primo supporto visto a 12.495,9. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 12.464,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
