Banche, Orcel (Unicredit): 2026 anno difficile, ma noi puntiamo ad accelerazione e crescita

UniCredit

(Teleborsa) - "È un. Io credo che sia sottovalutato, sottostimato quanto sarà difficile il 2026 e il 2027, ma, per le banche quantomeno. Abbiamo dei tassi discendenti e un'inflazione che ancora esiste, abbiamo una necessità di investimenti che ancora devono essere fatti, abbiamo un'instabilità geopolitica generale che rende tutti preoccupati sul quando fare degli investimenti. E in tutto questo uno dovrebbe orientarsi, è difficile. Detto questo, le banche in generale, e UniCredit in particolare, hanno". Lo ha detto l'amministratore delegato di, al Made in Italy Summit, l'appuntamento annuale de Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky Tg24."Noi, specificatamente UniCredit, negli ultimi quattro anni parlavamo di '', cioè di far scaturire il potenziale che non si vedeva ancora nella banca.. Quindi, nonostante quello di cui stiamo parlando sull'incertezza geopolitica, noi, avendo investito già negli ultimi quattro anni per questi quattro, per tentare di crescere e di sostenere clienti, famiglie e di fare una differenza tale che fa sì che", ha aggiunto.In merito alla, Orcel ha precisato: "Per chi è un tecnico di questo settore, saprà benissimo che quello che. E più è grande la banca, meno ha concentrazione, più ha un bilancio forte, più ha capitale".Citando l'esempio della, l'Ad di UniCredit, ha spiegato che lì "vedono il nostro, perchè è un investimento nel loro Paese. Abbiamo comprato una partecipazione importante in quella banca. Apriamo a tutte le imprese di quel Paese 13 mercati in Europa a zero costo. Inoltre, portiamo l'di una banca delle nostre dimensioni nel loro mercato, e permettendo ad Alpha di poter prendere molto più credito nei confronti della sua industria grazie al bilancio che noi gli portiamo dentro".Questo - ha avvertito Orcel - noi lo dovremmo poter fare in Italia, ma, per tutta una serie di ragioni. Lo potremmo fare in Germania, ma in Germania non ci riusciamo, per un'altra serie di ragioni".Molte volte - ha aggiunto - si fa leva su unadi come funzionano le banche per arrivare a delle. Una banca internazionale, si dice, non può essere ben radicata nel paese: noi".