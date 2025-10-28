Banche, Orcel (Unicredit): 2026 anno difficile, ma noi puntiamo ad accelerazione e crescita

(Teleborsa) - "È un momento difficile
. Io credo che sia sottovalutato, sottostimato quanto sarà difficile il 2026 e il 2027, ma soprattutto il 2026
, per le banche quantomeno. Abbiamo dei tassi discendenti e un'inflazione che ancora esiste, abbiamo una necessità di investimenti che ancora devono essere fatti, abbiamo un'instabilità geopolitica generale che rende tutti preoccupati sul quando fare degli investimenti. E in tutto questo uno dovrebbe orientarsi, è difficile. Detto questo, le banche in generale, e UniCredit in particolare, hanno investito tanto per diventare più forti, più resilienti e per avere capacità di spinta proprio in questi momenti
". Lo ha detto l'amministratore delegato di UniCredit
, Andrea Orcel
, al Made in Italy Summit, l'appuntamento annuale de Il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky Tg24.
"Noi, specificatamente UniCredit, negli ultimi quattro anni parlavamo di 'unlock our potential
', cioè di far scaturire il potenziale che non si vedeva ancora nella banca. Nei prossimi quattro parliamo di accelerazione e di crescita
. Quindi, nonostante quello di cui stiamo parlando sull'incertezza geopolitica, noi vogliamo trarre vantaggio da queste difficoltà
, avendo investito già negli ultimi quattro anni per questi quattro, per tentare di crescere e di sostenere clienti, famiglie e di fare una differenza tale che fa sì che guadagniamo quota di mercato e guadagniamo credibilità in un mercato difficile
", ha aggiunto.
In merito alla concentrazione bancaria
, Orcel ha precisato: "Per chi è un tecnico di questo settore, saprà benissimo che quello che riduce la possibilità di credito è il rischio di concentrazione, sono bilanci deboli e la mancanza di capitale
. E più è grande la banca, meno ha concentrazione, più ha un bilancio forte, più ha capitale".
Citando l'esempio della Grecia
, l'Ad di UniCredit, ha spiegato che lì "vedono il nostro investimento in Alpha come un qualcosa di positivo
, perchè è un investimento nel loro Paese. Abbiamo comprato una partecipazione importante in quella banca. Apriamo a tutte le imprese di quel Paese 13 mercati in Europa a zero costo. Inoltre, portiamo l'innovazione
di una banca delle nostre dimensioni nel loro mercato, e permettendo ad Alpha di poter prendere molto più credito nei confronti della sua industria grazie al bilancio che noi gli portiamo dentro".
Questo - ha avvertito Orcel - noi lo dovremmo poter fare in Italia, ma in Italia non ci riusciamo
, per tutta una serie di ragioni. Lo potremmo fare in Germania, ma in Germania non ci riusciamo, per un'altra serie di ragioni".
Molte volte - ha aggiunto - si fa leva su una scarsa conoscenza
di come funzionano le banche per arrivare a delle conclusioni errate
. Una banca internazionale, si dice, non può essere ben radicata nel paese: noi abbiamo 13 banche federate e ognuna è gestita localmente
".