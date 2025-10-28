Banche, Patuelli (ABI): il 2026 ce lo dobbiamo guadagnare, rischi da dazi e cambi

(Teleborsa) - "Il risparmio è, con l'intelligenza artificiale, uno dei fattori indispensabili per la crescita e lo sviluppo. Senza tecnologie si rimane indietro, ma senza il risparmio non si va avanti.". Lo ha detto il presidente dell'ABI,, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2025."Guardo al futuro e ai prossimi anni - ha sostenuto - e penso che bisogna assolutamente distinguere in Europea, possibilmente con una direttiva europea che ci, che ci sia una differenza tra la pressione fiscale sulla liquidità a fini speculativi di breve termine e la liquidità e a medio e lungo termine".L'offerta dei prestiti da parte delle banche alle imprese "è superiore alla domanda" delle aziende, ha detto Patuelli, secondo cui". Il banchiere ravennate auspica che "la crescita della domanda dei finanziamenti da parte delle imprese vista negli ultimi due mesi si consolidi e diventi più robusta".Patuelli ha fatto notare che "l'Italia è il paese d'Europa che ha fatto più riforme negli ultimi 35 anni di diritto societario-bancario, è il paese che ha aperto di più ai capitali internazionali, è: noi abbiamo un centinaio di gruppi bancari e di banche dipendenti rispetto a 59 milioni di abitanti. Non c'è un rapporto di questo genere in nessun altro paese della Unione europea, tanto meno dell'Unione bancaria, e quindi che ci siano anche degli investitori istituzionali saggi, di lungo respiro, collegati ai territori e che non vanno sulla speculazione è una benedizione del mondo bancario italiano"."Il futuro delle banche prima di tutto è connesso al futuro delle imprese - ha detto il presidente dell'ABI - Per cui, quando ci sono degli elementi problematici per le imprese, le banche chiaramente ne traggono conseguenze negative, a tempo e non contemporanee. Quindi i. Le banche, in più, inizieranno il 2026 con delle condizioni che saranno diverse, non solo per i dazi e il rapporto euro dollaro, ma per i tassi"."Man mano che si è sviluppato- frequentemente anticipati dalle riduzioni dei tassi di mercato - e che il secondo semestre del 2025 è stato tutto con i tassi più bassi dell'anno", ha aggiunto."Noi dobbiamo aspettarci un anno con tassi più bassi di quelli del 2025, quindicon delle complessità che al momento sembrano in crescita", ha concluso Patuelli.