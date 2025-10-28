Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:35
26.083 +1,01%
Dow Jones 20:35
47.797 +0,53%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,43%

Il Nasdaq-100 inizia a scambiare a 25.932,64 punti

In breve, Finanza
Borsa: Modesto rialzo per il Nasdaq-100, in progresso dello 0,43%
L'indice del listino high-tech USA allunga timidamente il passo dello 0,43%, dopo aver aperto a quota 25.932,64.
Condividi
```