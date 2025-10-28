Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:35
26.083 +1,01%
Dow Jones 20:35
47.797 +0,53%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Il FTSE 100 termina gli scambi a 9.696,74 punti

Borsa: Senza slancio Londra che avanza appena dello 0,44%
Londra allunga timidamente il passo dello 0,44% e chiude a 9.696,74 punti.
