Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:38
26.067 +0,95%
Dow Jones 20:38
47.769 +0,47%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: flessione controllata per l'EURO STOXX Food & Beverage
Si posiziona sotto la parità il settore Alimentare europeo, che retrocede a 445,11 punti.
Condividi
```