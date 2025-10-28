Infermieri e sanitari: aumenti fino a 170 euro al mese

(Teleborsa) - Aumenti per infermieri, ostetriche, amministrativi e sanitari - una platea di circa581mila lavoratori - fino a 172 euro lordi al mese, in busta paga già daE più di una novità: dall'ampliamento dei percorsi di carriera alla settimana 'corta' lavorando 36 ore settimanali su 4 giorni, dall'introduzione del nuovo profilo di Assistente infermiere alle ferie 'ad ore' ed il patrocinio legale da parte dell'Azienda in caso di aggressioni con la possibilità di supporto psicologico.E' quanto prevede il contratto del comparto Ssiglata infatti la firma definitiva all'Aran dopo la preintesa dello scorso giugno. Due sindacati, la Cgil e la Uil, non hanno però sottoscritto l'accordo, bocciato per risorse e contenuti. Una trattativa che il presidente Aran, Antonio Naddeo, ha definito "difficile", ma che ha raggiunto un "risultato positivo" rappresentando una "buona base di partenza per il prossimo contratto 2025-27".anche nuove misure in favore dei dipendenti più anziani come la possibilità di chiedere il part time, l'esonero notturno, l'esonero dalla pronta disponibilità o la possibilità di essere impiegati come tutor dei neo assunti. Si introduce inoltre la possibilità di cedere le ferie anche per assistere parenti di primo grado (ferie solidali).Soddisfatto il ministro per la Pubblica amministrazione,