New York: prevalgono le vendite su Qualcomm

(Teleborsa) - A picco la compagnia tech statunitense, che presenta un pessimo -3,91%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Qualcomm rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve del gruppo americano specializzato nei chip per cellulari rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 184,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 177,9. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 190,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
