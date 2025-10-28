New York: su di giri Regeneron Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Ottima performance per la società farmaceutica attiva nel settore biotech
, che scambia in rialzo dell'8,96%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Regeneron Pharmaceuticals
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la società biotecnologica
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Regeneron Pharmaceuticals
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 649,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 615,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 682,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)