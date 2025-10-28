Panetta (Bankitalia): stablecoins possono generare rischi elevati senza regole adeguate

(Teleborsa) - "Si moltiplicano a livello internazionale le iniziative per l'emissione di, strumenti digitali concepiti per mantenere un valore stabile rispetto a una valuta di riferimento. Questi strumenti possono agevolare i pagamenti, in particolare quelli transfrontalieri verso i paesi in via di sviluppo. Ma". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia,, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2025."Le regole possono rafforzare la fiducia nel sistema finanziario, ma non crearla - ha sottolineato -che assicura il buon funzionamento del sistema dei pagamenti e favorisce la circolazione dei mezzi di pagamento privati".Parlando di euro digitale, Panetta ha detto che "per gli- gli unici autorizzati alla distribuzione della moneta elettronica pubblica - il progetto rappresenta: basato su standard tecnologici aperti, esso consentirà di ampliare la gamma dei servizi di pagamento digitale, mantenendo il rapporto diretto con la clientela e acquisendo la possibilità di operare su scala paneuropea".L'euro digitale "favorirà la, che oggi incontrano maggiori difficoltà a competere in questo segmento", ha aggiunto."L', evitando la disintermediazione del sistema creditizio - ha detto Panetta - I portafogli di euro digitale saranno soggetti a limiti di detenzione e, come le banconote, non saranno remunerati. Tra le innovazioni più importanti vi è la possibilità di effettuare pagamenti offline, cioè in assenza di connessione internet e di elettricità: una soluzione preziosa in situazioni di emergenza, particolarmente utile in tempi in cui tensioni geopolitiche e attacchi cibernetici possono far emergere vulnerabilità infrastrutturali".