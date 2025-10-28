Panetta (Bankitalia): stablecoins possono generare rischi elevati senza regole adeguate

(Teleborsa) - "Si moltiplicano a livello internazionale le iniziative per l'emissione di stablecoins
, strumenti digitali concepiti per mantenere un valore stabile rispetto a una valuta di riferimento. Questi strumenti possono agevolare i pagamenti, in particolare quelli transfrontalieri verso i paesi in via di sviluppo. Ma in assenza di regole adeguate possono generare rischi elevati per i risparmiatori, per la stabilità finanziaria e per la fiducia nella moneta
". Lo ha detto il Governatore della Banca d'Italia, Fabio Panetta
, intervenendo alla Giornata Mondiale del Risparmio del 2025.
"Le regole possono rafforzare la fiducia nel sistema finanziario, ma non crearla - ha sottolineato - Solo la moneta pubblica, emessa dallo Stato e dalle banche centrali, può generare quella fiducia duratura
che assicura il buon funzionamento del sistema dei pagamenti e favorisce la circolazione dei mezzi di pagamento privati".
Parlando di euro digitale, Panetta ha detto che "per gli intermediari vigilati
- gli unici autorizzati alla distribuzione della moneta elettronica pubblica - il progetto rappresenta un'opportunità strategica
: basato su standard tecnologici aperti, esso consentirà di ampliare la gamma dei servizi di pagamento digitale, mantenendo il rapporto diretto con la clientela e acquisendo la possibilità di operare su scala paneuropea".
L'euro digitale "favorirà la partecipazione anche degli intermediari di minori dimensioni
, che oggi incontrano maggiori difficoltà a competere in questo segmento", ha aggiunto.
"L'equilibrio tra moneta pubblica e moneta privata sarà preservato
, evitando la disintermediazione del sistema creditizio - ha detto Panetta - I portafogli di euro digitale saranno soggetti a limiti di detenzione e, come le banconote, non saranno remunerati. Tra le innovazioni più importanti vi è la possibilità di effettuare pagamenti offline, cioè in assenza di connessione internet e di elettricità: una soluzione preziosa in situazioni di emergenza, particolarmente utile in tempi in cui tensioni geopolitiche e attacchi cibernetici possono far emergere vulnerabilità infrastrutturali".