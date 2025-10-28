Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:54
26.033 +0,82%
Dow Jones 20:54
47.723 +0,37%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio

Migliori e peggiori, In breve, Spazio
Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Avio
Apprezzabile rialzo per l'azienda aerospaziale italiana, in guadagno del 3,00% sui valori precedenti.
Condividi
```