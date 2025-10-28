Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:55
26.016 +0,75%
Dow Jones 20:55
47.739 +0,41%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

Piazza Affari: rialzo controllato per il settore assicurativo italiano

L'Indice delle società assicurative avanza in maniera frazionale, arrivando a 37.162,85 punti.
