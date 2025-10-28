Milano 17:35
43.129 +0,51%
Nasdaq 20:56
26.025 +0,79%
Dow Jones 20:56
47.755 +0,44%
Londra 17:35
9.697 +0,44%
Francoforte 17:35
24.279 -0,12%

SILVER del 27/10/2025

Finanza
SILVER del 27/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

In forte ribasso il metallo prezioso, che chiude la seduta con un disastroso -3,12%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'argento, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 46,27. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 48,28 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 45,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```