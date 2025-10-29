Analisi Tecnica: Dow Jones 30 del 28/10/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre
Moderatamente al rialzo la prestazione del Dow Jones 30, che chiude con una variazione percentuale dello 0,34%.
Lo status tecnico del Dow Jones 30 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 48.078,4, mentre il primo supporto è stimato a 46.962,4. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 49.194,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)