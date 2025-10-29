Milano 15:32
Finanza
Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Modesto recupero sui valori precedenti per il derivato italiano, che conclude in progresso dello 0,47%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43.130, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42.215. L'equilibrata forza rialzista del Future sul FTSE MIB è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44.045.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
