Analisi Tecnica: indice DAX del 28/10/2025

Analisi Tecnica: indice DAX del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

Sostanzialmente invariata la seduta per il principale indice di Francoforte, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.

L'esame di breve periodo del DAX classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 24.341,2 e primo supporto individuato a 24.183,6. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 24.498,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
