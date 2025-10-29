Milano 15:32
43.195 +0,15%
Nasdaq 15:32
26.155 +0,55%
Dow Jones 15:32
47.952 +0,51%
Londra 15:32
9.748 +0,53%
Francoforte 15:32
24.172 -0,44%

Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/10/2025

Finanza
Analisi Tecnica: indice Eurostoxx 50 del 28/10/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 28 ottobre

La giornata del 28 ottobre chiude piatta per l'Eurostoxx 50, che riporta un -0,12%.

Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 5.731, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 5.659. L'equilibrata forza rialzista dell'Eurostoxx 50 è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 5.802.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
